Kommunalwahl in Düsseldorf : Habeck besucht die Grünen auf dem Schadowplatz

Düsseldorf Zwei Tage vor der Kommunalwahl holte sich Stefan Engstfeld noch einmal prominente Unterstützung an seine Seite. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, kam am Freitagabend zum Endspurt des Wahlkampfs zu dem OB-Kandidaten auf den gut besuchten Schadowplatz.

Es sei kein Geheimnis, dass er sich jetzt Engstfeld als ersten Düsseldorfer Oberbürgermeister wünscht und in einem Jahr bei der Bundestagswahl in die Regierung gewählt werden möchte. Der Wähler solle vor seiner Stimmenabgabe kurz alle Argumente sacken lassen, dann an Wünsche, Hoffnungen und Ideale denken, die Politik verkörpern soll: „Wenn Sie dann die Augen öffnen, bin ich mir sicher, dass Sie das Kreuz an der richtigen Stelle machen“, sagte Habeck.