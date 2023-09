Start der Corona-Impfungen in Düsseldorf Risikopatienten wollen sich vermehrt nicht impfen lassen

Die Corona-Impfungen mit den angepassten Impfstoffen haben begonnen. Seit Montag ist die Weiterentwicklung des Präparats von Biontech in Deutschland erhältlich und wird auch in Düsseldorfer Arztpraxen gespritzt. Die Nachfrage sei durchaus da, sagt Markus Wies, Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Gerresheim und Sprecher der Kassenärztlichen Verordnung Nordrhein in Düsseldorf. Vor allem über 60-Jährige nehmen das Angebot in Anspruch, von einem Ansturm wie zu Beginn der Pandemie sei man aber weit entfernt.