Luxus in Düsseldorf Europas größte Rimowa-Boutique öffnet an der Kö – Koffer kosten bis zu 7750 Euro

Stadtmitte Wer das neue Rimowa-Geschäft an der Königsallee zum ersten Mal betritt, staunt über die riesige Auswahl – und wundert sich dann über die fehlenden Preise. Es gibt Koffer, Taschen und Rucksäcke auf zwei Etagen. Aber nirgends steht, was das alles kostet. „Darauf haben wir bewusst verzichtet, um dezenter und ästhetischer zu sein“, sagt Rimowa-Europachefin Esther Hörmann, die extra zum Eröffnungsabend am Donnerstag an die Kö gekommen ist. „Die Details klären sich dann ja im Verkaufsgespräch.“