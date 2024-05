Auffälliger Laser über Düsseldorf-Bilk Das steckt hinter dem Lichtspiel am Himmel

Was bedeutet nur dieser Laserstrahl am Himmel? Das fragten sich am Freitagabend viele Düsseldorfer, in den sozialen Netzwerken gab es eine rege Diskussion und viele tauschten Fotos aus. Und was steckte nun dahinter? Mit der abendlichen Lasershow ist der 30. Geburtstag des Salzmannbaus in Bilk gewürdigt worden.