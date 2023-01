Wheel of Vision in Düsseldorf Riesenrad geht wieder auf Reisen

Das Riesenrad von Oscar Bruch verabschiedet sich aus Düsseldorf. Am Sonntag drehte sich das Wheel of Vision in diesem Januar das letzte Mal auf dem Burgplatz. Nach einigen üblichen Checks wird es bald in Dresden aufgebaut, wie eine Sprecherin sagte. Im Oktober wird das Riesenrad dann nach Düsseldorf an seinen angestammten Platz in der Altstadt zurückkehren.