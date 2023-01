Wheel of Vision abgebaut Riesenrad geht wieder auf Reisen

Das Riesenrad von Oscar Bruch verabschiedet sich aus Düsseldorf. Am Sonntag drehte sich das Wheel of Vision in diesem Januar das letzte Mal auf dem Burgplatz. Nach einigen üblichen Checks wird es bald in Dresden aufgebaut, wie eine Sprecherin sagte. Im Oktober wird das Riesenrad dann nach Düsseldorf an seinen angestammten Platz in der Altstadt zurückkehren. Ein Novum gab es in diesem Jahr: Auch Trauungen auf dem Riesenrad waren von der Stadt genehmigt worden – die erste führte der Oberbürgermeister Stephan Keller persönlich durch. „Das kam sehr gut an, und es ist denkbar, dass wir daran wieder anknüpfen werden“, sagt die Sprecherin. Bruchs Winterwelt auf dem Corneliusplatz ist noch bis diesen Sonntag geöffnet, dann starten auch dort die Abbauarbeiten. Unter anderem gehörte es dort zu den Neuerungen, dass ein Charity-Pavillon betrieben wurde, in dem sich die karitativen Einrichtungen der Stadt präsentieren konnten. „Der Pavillon ist ein schönes Symbol, es ist uns ein Herzensanliegen, etwas für die Menschen zu machen, schließlich steht Weihnachten ja nicht nur für Kommerz“, hatte der Schausteller Bruch im Vorfeld gemeint. 16 Düsseldorfer Hilfsorganisationen hatten sich und ihre Arbeit im Dezember im Charity-Pavillon vorgestellt und gemeinsam Spenden für hilfsbedürftige Menschen in der Landeshauptstadt gesammelt.