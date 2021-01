Kostenpflichtiger Inhalt: Schausteller hofft auf Frühling : Düsseldorf lässt Riesenrad auf dem Burgplatz länger stehen

Das Riesenrad leuchtet in rot statt in blau, um auf die Notlage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Attraktion in der Altstadt darf seit November nicht mehr fahren. Der Betreiber hofft aber auf eine Besserung der Corona-Lage im Frühjahr – und hat CDU und Grüne überzeugt. An jedem Abend lässt er das Riesenrad aus besonderem Grund in Rot leuchten.