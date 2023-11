Bauarbeiten am Flughafen-Fernbahnhof Riesen-Kran montiert tonnenschwere Dachteile für Euref-Campus

Die Dachträger werden sehr langsam vom Boden angehoben und an die richtige Stelle bugsiert, vier bis fünf Männer dirigieren den Kranfahrer dabei präzise per Funkgerät. Bis zu 20 Leute sind insgesamt am Einbau der Träger beteiligt – darüber hinaus seien in dieser Zeit keine Leute im Arbeitsbereich, so der Bauleiter: „Damit in dem unwahrscheinlichen Fall, dass etwas passiert, keine Menschen zu Schaden kommen.“