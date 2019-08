Prozess in Düsseldorf : Todesdrohung am Gartenzaun

Todesdrohung am Gartenzaun

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf War es nur ein Ausraster oder eine so massive Bedrohung, dass dafür 2400 Euro Strafe fällig sind? Mit einer Antwort tat sich die Justiz bei einem 59-jährigen Angeklagten schwer. Staatsanwalt und Richter beurteilten die Situation unterschiedlich.

Mit hängendem Kopf hatte der Angeklagte zuvor versichert, er habe mehrfach versucht, sich beim Opfer zu entschuldigen – und wolle mit seiner neuen Freundin und deren Kindern „jetzt nur noch in Ruhe leben“. Ganz so einfach war das zuletzt aber nicht, weil die Frau mit ihrem Ex-Mann aktuell ums Sorgerecht für die Sprösslinge streitet – und bei jeder Begegnung der Ex-Eheleute offenbar Ärger in der Luft liegt.