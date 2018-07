Düsseldorf: Richter schließt bei 30 Grad Anwalt ohne Schlips vom Prozess aus

Düsseldorf Das ist ihm in seiner 22-jährigen Laufbahn auch noch nicht passiert: Weil er ohne Krawatte unter der Robe zum Gericht kam, hat ein Düsseldorfer Richter Anwalt Joachim Müller von der Verhandlung ausgeschlossen.

