Umwelt in Düsseldorf Das Café am anderen Ende der Welt

Klingt alles nicht unbedingt nach einem schönen Ort, doch genau das war es für Ricarda Redeker im übertragenen Sinne. Genau genommen war es sogar ein ganz bestimmter, sehr kleiner Ort, der ihr in gewisser Weise die Augen öffnete: das „Bombay to Barcelona Library Café“, gelegen quasi am anderen Ende der Welt. Um die Hintergründe zu verstehen, muss an dieser Stelle ein kurzer Rückblick erlaubt sein. Zunächst hat Redeker im Quellenbusch Müll gesammelt, Clean-up nennt man das heutzutage gerne. Daraus entwickelte sich eine Art Mission, die Gerresheimerin sagte Plastik den Kampf an, gab ihren Job auf und startete zu einer Europa-Reise bis in die Türkei, um Erfahrungen zu sammeln, zu lernen, welche Lösungen gegen die globale Umweltverschmutzung vielversprechend sind. Das Projekt erhielt einen Namen: „Plastic Extinction“, was so viel heißt wie „Plastik soll aussterben“.