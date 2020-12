Demonstrationen in Düsseldorf : Rheinufertunnel wegen „Querdenker“-Demo zeitweise gesperrt

Schätzungsweise rund 500 Personen nahmen am Sonntag bei der Veranstaltung am Rheinpark teil. Foto: Verena Kensbrock

Düsseldorf Die Stimmung bei der „Querdenken-Demo“ am Düsseldorfer Rheinpark ist am Sonntag angespannt. So nahmen auch mehrere Vermummte, die anstelle von Masken Sturmhauben trugen, an der Veranstaltung teil. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Demonstranten versammelten sich zunächst am Rheinpark in Düsseldorf-Golzheim. Da jedoch mehrere Veranstaltungen der „Querdenker“ angemeldet sind, können die Teilnehmer im Verlauf des Nachmittags auch weiterziehen. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Rheinufertunnel ist wegen der Demonstrationen bereits gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion bestätigte. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Unsere Reporterin vor Ort berichtet von einer gespannten Stimmung. Rund 100 komplett schwarz gekleidete Personen befanden sich unter den Demonstranten. Sie trugen teilweise Sturmhauben, statt Masken. Auch ein „Hogesa“-Banner wurde gezeigt.

Der #Rheinufertunnel ist in Fahrtrichtung Norden aktuell gesperrt. Letzte Abfahrtmöglichkeit Kavalleriestr.. pic.twitter.com/l0olQ0vLtg — Polizei NRW D (@polizei_nrw_d) December 6, 2020

Zu der „Querdenker“-Kundgebung am Sonntag in Düsseldorf sind bislang schätzungsweise rund 500 Teilnehmer erschienen. Ursprünglich waren die Veranstalter von 20.000 Personen ausgegangen, zuletzt erwarteten sie lediglich 1000. Im Aufruf zur Demo war von einer „Masken-Lüge“ die Rede.

Eine Gegendemonstration mit ebenfalls mehreren Hundert Teilnehmern, fand bereits am Grabbeplatz statt. Die Teilnehmer zogen bereits weiter - auch sie haben für Sonntag mehrere Veranstaltungen angemeldet.