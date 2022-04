Brandschutz in Düsseldorf : Der Rheinufertunnel bekommt neue Ventilatoren

Brandschutz in Düsseldorf

Blick auf den Rheinufertunnel: Im kommenden Jahr steht der aufwendige Austausch zweier Axialventilatoren an. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Sicherheitsanforderungen für den Fall eines Brandes in dem Bauwerk sind strenger geworden – deshalb wird nun die aufwendige Maßnahme notwendig. Es gibt bereits eine Schätzung der Kosten. Für die Arbeiten werden einige Sperrungen notwenig sein.

Die Betriebstechnik des Rheinufertunnels stammt in weiten Teilen noch aus der Bauzeit vor 27 Jahren. Seither ist jedoch das Sicherheitskonzept aktualisiert worden und schreibt nun vor, dass im Brandfall eine größere Menge Luft abgesaugt werden können muss. Laut Überprüfung der Stadt müssen deshalb zwei der vier Axialventilatoren in dem Tunnel durch Geräte mit höherer Leistung ersetzt werden – und zwar im Bereich des Betriebsgebäudes an der Schulstraße. Gleichzeitig müssen dann auch die zugehörigen Transformatoren getauscht werden.