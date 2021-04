Düsseldorf will Autoposer stoppen : Am Rheinufer wird jetzt eine Schranke installiert

Düsseldorf Seit Monaten wird diskutiert, wie Autoposer und Parkplatzsuchende vom Mannesmannufer ferngehalten werden können. Jetzt gibt es eine Lösung.

Die Schranke soll in Kürze an der Zufahrt zum Mannesmannufer auf Höhe Thomasstraße installiert werden. Damit sie nicht umfahren werden kann, sind neben ihr Pfosten geplant. Mit Anwohnern und Anliegern soll festgelegt werden, wann die Schranke geschlossen ist. So könnte sie werktags geöffnet, jedoch abends und an den Wochenenden/Feiertagen geschlossen sein. Die Zufahrt für Anwohner und Anlieger wie Busse, Taxen und Lieferverkehr wird über Chipkarten geregelt.