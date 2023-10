Neue Beleuchtung in Düsseldorf Rheinufer leuchtet nun doppelt so hell

Der findet aber längst nicht nur aus optischen Gründen statt, sondern soll in erster Linie für mehr Sicherheit sorgen. „Es soll heller werden am Rheinufer, auch wenn jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). An einem normalen Abend wird das zunächst nicht auffallen, die Leuchten sind in der Grundeinstellung genauso hell wie zuvor. Doch die Anlage ist so konzipiert, dass die Polizei die Leuchten bei Bedarf aufdrehen kann – dann seien sie doppelt so hell wie die Vorgänger-Modelle, sagt Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral.