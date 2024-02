Werbung in Düsseldorf Warum Heidi Klums Models halbnackt auf dem Rheinturm tanzen

„Für unsere Show suchen wir immer wieder nach innovativen und aufmerksamkeitsstarken Ideen – auch in der Vermarktung“, sagt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer. „Eine gigantische Projektion auf den Rheinturm in Düsseldorf haben wir noch nie gemacht. Da kommt am Rosenmontag kein Jeck dran vorbei.“ Tatsächlich verleiht diese Werbeaktion dem Düsseldorfer Wahrzeichen ein ganz neues Äußeres, ähnlich wie ein Kostüm. „Wir nutzen 3D-Mapping, eine Technik, die Bilder und Animationen direkt auf die Oberfläche des Rheinturms projiziert“, sagt der Sprecher des Senders. „Dadurch wird der Rheinturm in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt.“ Entstanden sei das Projekt in Zusammenarbeit mit der Agentur TNL aus Bielefeld.