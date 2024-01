Neuer Rheintakt in Düsseldorf Der große Frust der Rheinbahn-Passagiere

Die Bahn ist noch nicht ganz am Südring stehen geblieben, da kann man schon sehen, dass sie rappelvoll ist. Sitzplätze gibt es nicht mehr, die Stehplätze sind eigentlich auch ausgereizt. Es ist ein normaler Samstag im Januar in Düsseldorf, keine Kirmes, kein Schützenfest, kein Weihnachtsmarkt. Allenfalls könnte man den Start der Messe „Boot“ an diesem Tag ins Feld führen, aber so weit entfernt vom Umstieg in die U78 spielt das allenfalls am Rand eine Rolle – zumal das Bild aus den Vortagen bekannt ist.