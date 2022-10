Neue Surfwelle in Düsseldorf : Ab Februar wird im Rheinriff gesurft

Auf dem Areal Böhler wurde ein riesiges Loch in Halle 8 gebuddelt. Patric Gellenbeck (Areal Böhler, links) und Julien Thile (Rheinriff) sorgen dafür, dass hier die größte Surfhalle der Welt entsteht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die größte Surfhalle der Welt, das Rheinriff auf dem Areal Böhler, wird etwas später als geplant fertig. Nicht nur wegen der Energiekrise kommen auf das Dach noch Solarmodule.

Von Hendrik Gaasterland

18 Meter breit, 34 Meter lang und vier Meter tief. Das sind die Maße des riesigen Lochs, das in den vergangenen Wochen auf dem Areal Böhler in Halle 8 gebuddelt wurde. Beim Blick von oben liegt die Vermutung nahe, dass hier auch ein ganzes Schwimmbad entstehen könnte. Doch der ausgehobene Teil der Halle wird sich nicht zu einem Becken wandeln, sondern wird für das Herzstück des zukünftigen Beachclubs Rheinriff benötigt: Für die neun Meter lange künstliche, stehende Welle, auf die Surfer das ganze Jahr über mit ihren Boards gehen können.

Der Bagger kratzte in diesen Tagen in vier Meter Tiefe die letzten Reste aus mehr als 100 Stahlwerkjahren zusammen, dann war er mit dem Aushub fertig. Es folgen nun in den nächsten Wochen im Loch – in das auch rund 3300 Badewannen passen sollen – die weiteren Arbeiten, damit die Anlage für die Welle eingebaut werden kann. „Sie ist fertig produziert und wartet in München darauf, geliefert zu werden“, berichtet Julien Thiele. Er ist der Geschäftsführer des Rheinriff und maßgeblich dafür verantwortlich, dass auf dem Areal Böhler die größte Surfhalle der Welt gebaut wird. Den zunächst geplanten Eröffnungstermin im Dezember mussten er und das Team aber verschieben, die Genehmigungsprozesse laufen, aber losgehen soll es wahrscheinlich jetzt erst im Februar.

Info Der Surflehrer steht gleich neben der Welle Anfänger Das Surfen auf einer künstlichen Welle hat Vorteile im Vergleich zu natürlichen Wellen. Für Anfänger fällt etwa das Anpaddeln weg, das vielen die Motivation nimmt, bevor es richtig losgeht. Außerdem kann ein Surflehrer direkt neben der Welle am Beckenrand stehen und Anweisungen geben. Preise Was das Surfen kosten wird, steht noch nicht fest. Im Vergleich mit anderen Standorten sind 50 bis 70 Euro pro Stunde realistisch.

Die Verschiebung ist aber kein Beinbruch. Jeden Tag gibt es laut Thiele noch Entscheidungen zu fällen. Auch welche, die einem zunächst klein vorkommen, doch große Ausmaße haben. Wie etwa die Auswahl des Sandes für den rund 2000 Quadratmeter großen Beachsportbereich, für den später etwa 1700 Tonnen benötigt werden. „Das Wichtigste ist aber, dass die Welle steht – und das wird sie bis Ende des Jahres“, sagt der Geschäftsführer.

Die Firma Citywave aus München entwickelt die Wellen-Anlagen und verbaut sie auf der ganzen Welt. Das Wasser befindet sich für das Erzeugen der Welle in einem Kreislauf und wird immer wieder aufbereitet. Ein Prozess, der allerdings viel Energie benötigt. Deshalb werden noch 1100 Solarmodule zur Stromerzeugung auf das Hallendach gebaut und die Wärmerückgewinnung der Welle soll auch genutzt werden. „Das hatten wir aber nicht erst seit der Energiekrise vor. Es war von Anfang an geplant, dass wir auch auf erneuerbare Energien setzen“, sagt Thiele, der für Kompensationsmaßnahmen noch auf der Suche nach Partnern ist. Und Patric Gellenbeck, Standortleiter vom Areal Böhler, betont, dass es das Ziel des gesamten Parks sei, klimaneutral zu werden. „Wir wissen, dass das ein ehrgeiziges Ziel ist. Aber wir machen alles, was möglich ist.“