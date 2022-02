Sport in Düsselsorf : Rheinmetall ist neuer Sportstadt-Sponsor

Rheinmetall ist der neue Sponsor der Stadt. Foto: pixabay/JeppeSmedNielsen

Düsseldorf Der Rüstungskonzern wird unter anderem Partner des Bergischen Handball-Clubs. Grünen-Politikerin Mona Neubaur kritisierte das Engagement.

Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall will künftig verschiedene Akteure des Düsseldorfer Sports unterstützen und hat dazu eine Vereinbarung mit der Sportstadt Düsseldorf getroffen. Das Unternehmen werde künftig Premium-Partner des Bergischen Handball-Clubs (BHC) sein, teilte die Sportstadt mit: „Die Partnerschaft mit dem Handballverein wird in gemeinsamen Auftritten und Aktionen ihren Ausdruck finden.“ Von den Grünen gab es Kritik an der Zusammenarbeit.

„Mit dem neuen Engagement hier in der Sportstadt Düsseldorf unterstreichen wir unsere Verbindung zum Standort und zur Region, in der wir als Traditions-Unternehmen mittlerweile seit über 130 Jahren beheimatet sind“, erklärte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger. „Zudem ist es uns ein zentrales Anliegen, als Teil der Stadtgesellschaft in Düsseldorf auch Verantwortung zu übernehmen und uns für ein gutes soziales Miteinander zu engagieren.“

In der Pressemitteilung wird die Sportstadt Rheinmetall als „namhaften Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie wie auch führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie“ bezeichnet .

Der Konzern wird neben dem Bergischen HC auch die Basketball-Bundesliga-Damen der Capitol Bascats, die Nachwuchsarbeit des Handballvereins HC Düsseldorf und neue Trendsportarten unterstützen, wie weiter mitgeteilt wurde. Bis 2019 war Rheinmetall Partner des Handballvereins HC Rhein Vikings.

#Rheinmetall als Sponsor (!) für den Düsseldorfer #Sport? Rheinmetall?



Ob das Euer Ernst ist, @dsports_de und @Duesseldorf ?

Ich frage für eine sportbegeisterte Düsseldorferin.#notinmyname pic.twitter.com/PxiS7vDCMe — Mona Neubaur (@MonaNeubaur) February 11, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.