Rheinmetall als Sportstadt-Sponsor : Von wem wollen wir Geld nehmen?

Düsseldorf Das Geld und die Moral: Der aktuelle Streit um Rheinmetall als Sponsor der Sportstadt Düsseldorf zeigt nicht nur, dass die Parteien der Rathaus-Kooperation in manchen Dingen eben doch weit auseinander liegen. Wir reden auch über ein Problem, das die Politik längst hätte lösen können.

Es ist ein Streit über Sport und Sponsoring, vor allem aber über Geld und Moral. Die Sportstadt Düsseldorf hat den Rüstungskonzern Rheinmetall als neuen Sponsor vorgestellt, der unter anderem eine Premium-Partnerschaft mit dem Erstliga-Handballverein Bergischer HC eingeht – also beispielsweise sein Logo auf dem Hallenboden aufgebracht hat und Bandenwerbung macht. Das Geschäft hat eine hitzige Debatte ausgelöst um die Frage: Von wem wollen wir eigentlich noch Geld nehmen?

Es ist nicht das erste Mal, dass das sportliche und das politische Düsseldorf sich mit dieser Frage befassen müssen. 2018 wurde die Gauselmann-Gruppe Namenssponsor der Düsseldorfer Arena, die seither den Namen „Merkur Spiel-Arena“ trägt und von einer leuchtend gelben Sonne geziert wird. Die FDP zeigte sich empört und wollte das Geschäft mit dem Spielhallen-Betreiber rückabwickeln, die Grünen waren verärgert, und auch in der CDU gab es fraktionsinterne Auseinandersetzungen über die Entscheidung. Die war übrigens nicht mehr rückgängig zu machen. Die Debatten über den Namen sind inzwischen weitgehend verebbt, in den alltäglichen Sprachgebrauch der Düsseldorfer hat es der Name der Arena dennoch bisher nicht geschafft.

Nun also Rheinmetall. Ein Rüstungskonzern, der einerseits ein fest in Düsseldorf verwurzeltes Unternehmen ist und hier – worauf mehrere CDU-Politiker hingewiesen haben – auch reichlich Gewerbesteuer zahlt. Das aber sein Geld zu einem nennenswerten Teil mit seinem „Defense“-Bereich verdient, also mit Panzern, Waffen, Luftabwehrsystemen. Die Grünen werfen dem Unternehmen zudem disussionswürdige Geschäftspraktiken vor: Sie wollen nicht, dass ein solches Unternehmen als Geldgeber auftritt.

Die aktuelle Situation offenbart nicht nur einen inhaltlich kaum überraschenden Konflikt zwischen den beiden Parteien, die im Rat eigentlich eine Kooperation haben und bisher weitgehend harmonisch agierten. (Wobei sich bisher zwar die Landtagspolitiker der Union in der Sache deutlich zu Wort gemeldet haben, die Ratsfraktion sich aber noch nicht klar positioniert hat.) Sie offenbart aber vor allem, dass die Verantwortlichen hier offensichtlich in fast vier Jahren bemerkenswert wenig aus alten Versäumnissen gelernt haben.

Denn unabhängig von der Frage, ob man Rheinmetall nun als einen guten oder als einen kaum vertretbaren Partner einordnen will: Über die Frage, welche Kriterien hier gelten, hätte man schon seit dem Streit um die Arena dringend nachdenken müssen. Der hatte überdeutlich gezeigt, dass Düsseldorf eine klare Richtlinie für die Frage braucht, von wem es künftig Geld für seinen Sport nehmen möchte.

Wie diese in der Praxis tatsächlich ausgestaltet wird, dürfte freilich Gegenstand neuerlicher umfassender Diskussionen werden. Die Grünen beispielsweise sehen als Diskussionsgrundlage die Pläne für eine Anlagerichtlinie – ausgeschlossen werden könnten dann beispielsweise neben Rüstungsunternehmen solche Firmen, bei denen in den vergangenen Jahren „eklatante Bestechungs- oder Korruptionsfälle“ vorkamen, die Pflanzen oder Saatgut genetisch verändern oder die Teile ihres Konzernumsatzes aus den Geschäftsfeldern Tabak, Alkohol, Pornographie, Glücksspiel, Atomkraft, Erdöl, Kohle oder Schiefergasgewinnung erwirtschaften.