Demo in Düsseldorf Rheinkniebrücke wird gesperrt – mit welchen Einschränkungen man rechnen muss

Dass die Versammlung wie in anderen Städten eine kritische Größe erreichen könnte, erwartet die Polizei nicht. In München etwa musste eine ähnliche Kundgebung gegen rechts wegen zu großen Andrangs abgebrochen werden. Auf der Strecke in Düsseldorf aber gebe es genügend größere Flächen, auf die die Teilnehmer ausweichen könnten, so die Sprecherin. Die Kundgebung wurde bereits wegen der erwarteten Größe vom Johannes-Rau-Platz auf die Rheinwiesen im linksrheinischen Oberkassel verlegt. Allein die Fläche der Rheinkirmes umfasst 130.000 Quadratmeter – laut Polizei sei dort Platz für bis zu 390.000 Personen.