Düsseldorf : Rheinkirmes und Schützenfest offiziell abgesagt

Dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht geben: die Rheinkirmes in Düsseldorf. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Rheinkirmes ja oder nein, das war in den vergangenen Tagen noch immer in der Schwebe. Jetzt haben die St.-Sebastianus-Schützen einen Schlussstrich gezogen, die Kirmes und das Schützenfest in Düsseldorf finden in diesem Jahr nicht statt.

Das haben die Schützen am Mittwoch offiziell bekanntgegeben.