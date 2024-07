Düsseldorf Die Boxbude kommt 2025 zurück auf die Rheinkirmes – und schon vorher ins Kino

Besonders die Wortgewandtheit sei für das Geschäft elementar. Die Kirmesbesucher müssten ja zunächst in das Zelt gelockt werden. Charly Schultz hatte die Rheinkirmes-Besucher über Jahre und mit seinem unverwechselbaren Charme angezogen. Mal stellte er den Mut von Passanten in Frage, um sie in die Boxbude zu holen. Mal stellte er hohe Gewinne in Aussicht. Schultz’ Erfahrung wird Merz in der Anfangszeit helfen, denn die Boxlegende wird zunächst in beratender Funktion dabei bleiben.