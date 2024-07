Größtes Volksfest in Düsseldorf Ein erster Rundgang über die Rheinkirmes

Dass die Rheinkirmes am Freitag wieder ihre Pforten öffnet und Millionen Besucher auf die Rheinwiesen in Oberkassel strömen, war am Mittwoch noch nicht absehbar. Bei einem ersten Rundgang über die große Festwiese gab es noch einige Fahrgeschäfte und Buden, die mitten im Aufbau waren. Teilweise waren sie am Vorabend erst angekommen, andere Schausteller waren schon weiter und feilten nur noch an den Details. Andere warteten noch auf die Abnahme des Bauamts.