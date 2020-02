Prozess in Düsseldorf : Rheinbahn zahlt schwerbehindertem Ex-Fahrer 30.000 Euro Abfindung

Düsseldorf Der Berufungsprozess eines Ex-Rheinbahnfahrers gegen das Unternehmen ist mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Das Gericht ließ durchblicken: Trotz eines Ausrasters am Telefon und einer heftigen Beschwerde hätte dem Mann nicht gekündigt werden dürfen.

30.000 Euro Abfindung, eine reguläre Kündigung und ein Zwischenzeugnis mit guter Bewertung – das ist das Ergebnis eines Berufungsprozesses vor dem Landesarbeitsgericht am Dienstag. Der Kläger, ein 57-jähriger Schwerbehinderter, und die Rheinbahn schlossen einen Vergleich, nachdem der Vorsitzende Richter hatte durchblicken lassen, dass er die Argumente des Klägers durchaus einleuchtend fand.

Die Vorgeschichte: Der Mann, der ursprünglich Dreher gelernt hatte, war nach einer Umschulung bei der Rheinbahn als Straßenbahnfahrer angestellt. Am 23. Juni 2017 kam es zu einem Unfall zwischen einem Krankenwagen und seiner Straßenbahn. „Der Krankenwagen hat mir die Vorfahrt genommen“, beschrieb der 57-Jährige am Dienstag nach dem Prozess. Der Unfall schädigte ihn so nachhaltig, dass er nicht mehr als Straßenbahnfahrer arbeiten konnte. Unter anderem soll er eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen haben.

Die Gespräche darüber, ob und wie er bei der Rheinbahn weiter beschäftigt bleiben könne, zogen sich hin. Währenddessen wartete der Mann offenbar auf die Auszahlung des Gegenwerts von 12,5 Überstunden, etwa 200 Euro. Im Frühjahr 2019 rief er deshalb in der Personalabteilung an, biss dort aber auf Granit. Daraufhin wurde er laut, forderte von der Sachbearbeiterin, sie solle die Überweisung in die Wege leiten - er wisse, dass sie bis 15.18 Uhr arbeite, das könne sie gut schaffen. Als sie daraufhin sagte, das müsse sie mit einem Vorgesetzten klären und wisse nicht, ob er greifbar sei, erwiderte der Mann laut Akte: „Was passiert, wenn Herr Meier (Name geändert) stirbt – dann müsste ja auch eine Entscheidung fallen!“

Nicht nur dieser – nach Auffassung des Gerichts ungeschickt formulierte – Satz und der „raue, aggressive Ton“ des Telefonats führten dazu, dass die Rheinbahn die fristlose Kündigung aussprach. Der Kläger reichte anschließend auch noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, in der er den Vorgang schilderte. Es sei unfassbar, wie die Rheinbahn mit Mitarbeitern umgehe, die bei einem Unfall um Haaresbreite ihr Leben verloren hätten, heißt es darin. Und der Kläger schrieb, die Sachbearbeiterin und ihr Vorgesetzter „veruntreuten“ den ihm zustehenden Betrag, auf dessen Auszahlung er immer noch warte. Nach Auffassung der Rheinbahn insgesamt eine Pflichtverletzung, die eine fristlose Kündigung rechtfertigt.

Das sah das Arbeitsgericht nicht so, bei dem der Mann gegen die Kündigung klagte. Die Rheinbahn akzeptierte das Urteil nicht. So landete das Ganze nun vor dem Landesarbeitsgericht. Dort ließ der Richter in sehr deutlichen Worten durchblicken, dass auch er von der Argumentation der Rheinbahn nichts hielt. Er könne keine Drohung oder Nötigung erkennen, auch keine üble Nachrede oder Verleumdung. „Der Kläger hat sich aufgeregt, weil die Kohle nicht kam. Die Dienstaufsichtsbeschwerde war das Mittel der Wahl. Das ist doch normal – damit muss man doch umgehen können.“ Dass der Vorwurf der Veruntreuung juristischer Unsinn sei und sich „nur in seinem Kopf“ abgespielt habe, mithin keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Wertung sei, müsse man doch erkennen – sonst habe man den Beruf verfehlt.