Nach Ratsbeschluss in Düsseldorf Rheinbahn will Schwarzfahrer weiterhin anzeigen

Dass die Rheinbahn als städtische Tochter die politische Entscheidung missachtet habe, weist der Sprecher zurück. In dem Beschluss heiße es schließlich nicht, dass die Rheinbahn auf Strafanzeigen verzichten solle. Stattdessen sollten sich städtische Vertreterinnen und Vertreter im Aufsichtsrat lediglich dafür einsetzen. Das sei geschehen, zuletzt in der Aufsichtsratssitzung am Montag. „Ob jemand eine Strafanzeige stellt oder nicht, ist das Aufgabengebiet des Vorstandes. Es steht dem Aufsichtsrat nicht zu, dem Vorstand da konkrete Anweisungen zu geben“, sagt auch der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Hartnigk. Man könne es zwar auch anders handhaben, doch der Vorstand habe sich für die Strafanzeigen entschieden.