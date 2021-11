„Nicht tragbare Belastungen“ : Rheinbahn will ihre Fahrer nicht 3G kontrollieren lassen

In Bussen und Bahnen herrscht Maskenpflicht – und bald gilt auch die 3G-Regel. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Rheinbahn kündigt an, die 3G-Regelung in ihren Bussen und Bahnen nur stichprobenartig zu kontrollieren. Der Vorstandschef will den Fahrern die Zusatzbelastung nicht zumuten. Das Verkehrsunternehmen rechnet mit hohen Kosten für den zusätzlichen Aufwand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rheinbahn kündigt an, die 3G-Regelung in ihren Fahrzeugen stichprobenartig zu kontrollieren. Dass die Fahrer die Nachweise beim Einstieg kontrollieren – so wie die Fahrausweise im Bus – schließt Vorstandschef Klaus Klar aus. „Die Aufgabe der Kontrolle von 3G in unseren Fahrzeugen können definitiv nicht zusätzlich unsere Fahrer übernehmen“, sagt er. „Dies würde zu nicht tragbaren Belastungen sowie Verspätungen im Betrieb führen.“

Zu den am Donnerstag beim Bund-Länder-Treffen gefassten Beschlüssen zur Eindämmung der Pandemie soll die Nutzung von Bussen und Bahnen für Fahrgäste nur noch gestattet sein, wenn diese geimpft, genesen oder aktuell getestet (Test nicht älter als 24 Stunden) sind. Konkrete Fragen der Umsetzung dieser sogenannten 3G-Regel sind noch offen.

Die Rheinbahn wird ihre Kunden zeitnah über die neuen Regelungen informieren, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen ruft die Fahrgäste zur Kooperation auf. „Bitte seien Sie jederzeit auf Kontrollen vorbereitet, halten Sie Ihren 3G-Nachweis und Ihr Ausweisdokument griffbereit und unterstützen Sie uns bei dieser Aufgabe.“

Klar wird in der Mitteilung auch zitiert mit dem Hinweis, dass die zusätzlichen Kontrollen die Rheinbahn viel Geld kosten werden. Das Unternehmen steht wie die ganze Branche durch die Pandemie ohnehin unter finanziellem Druck. Die Rheinbahn weist darauf hin, dass Bus- und Bahnfahren sicher sei. Studien hätten bewiesen, dass der Nahverkehr aufgrund der kurzen Aufenthaltszeit, dem regelmäßigen Luftaustausch und der konsequenten Maskenpflicht kein erhöhtes Infektionsrisiko darstelle.

(arl)