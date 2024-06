Busse verlieren wertvolle Sekunden Rheinbahn warnt vor Tempo-30-Welle in Düsseldorf

Die Rheinbahn müsse an solchen Schleifen also einen Bus und zwei Fahrer mehr einsetzen als bislang. „Nur zum Stehen“, sagt Lüdeking. In diesem Fall in Gerresheim fielen dafür jährlich Kosten in Höhe von 360.000 Euro an. Breiten sich die Tempo-30-Zonen weiter über die Stadt aus, dürfte es noch weitere solcher Stellen geben. Das Geld, so der Betriebsleiter der Rheinbahn, würde er lieber dort einsetzen, wo es zusätzliche Fahrten bringen würde – nicht für einen stehenden Bus.