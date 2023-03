Acht Fälle seit 2017 Düsseldorfer Rheinbahn verbaut Schwellen ohne Genehmigung

Auf Anfrage teilt die Rheinbahn unserer Redaktion mit, dass die fraglichen Schwellen seit 2017 verbaut worden sind. Dies zu Hunderten in 24 Abschnitten, insgesamt habe das Rheinbahnnetz fast eine halbe Million Schwellen. Für 16 Abschnitte habe es die Genehmigung der TAB gegeben, über die ausstehenden acht befinde man sich in der Klärung. „Hier arbeiten wir gerade an der Aufklärung des Sachverhaltes“, heißt es in einer Mail an unserer Redaktion. Ob gegenüber der TAB im jüngsten Brief falsche Angaben gemacht wurden, muss also noch herausgefunden werden.