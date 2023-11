Verkehrschaos vor Ort Rheinbahn und Auto krachen in Düsseldorf-Flingern zusammen – eine Person verletzt

Düsseldorf · Bei einem Unfall in Düsseldorf-Flingern an der Kreuzung Dorotheenstraße/ Ackerstraße am Samstagmittag ist eine Person leicht verletzt worden.

25.11.2023 , 13:39 Uhr

Insgesamt drei Autos sowie eine Straßenbahn des Unternehmens Rheinbahn sollen beteiligt gewesen sein. Laut Feuerwehr passierte der Unfall bei einem Abbiegevorgang. Ein Autofahrer wurde verletzt. Die Bahn der Linie 706 war nicht mehr fahrbereit und muss aus dem Gleisbett gehoben werden. Laut Polizei kümmert sich die Rheinbahn darum, die Bahn wieder in die Gleise zu haben. Eventuell muss die Linie auch abgeschleppt werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei. Vor Ort kommt es zu Sperrungen. Autofahrer sollten den Bereich umfahren. Wegen des Tages der offenen Tür an der Anne-Frank-Realschule sind noch mehr Autofahrer an der Kreuzung unterwregs. Hier geht es zur Bilderstrecke: Auto kracht gegen Rheinbahn in Düsseldorf — Linie 706 entgleist

