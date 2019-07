Personalie : Rheinbahn trennt sich von langjährigem Pressesprecher

Düsseldorf Georg Schumacher hat das Unternehmen bereits verlassen. Die Entscheidung fiel wohl am Wochenende.

Die Rheinbahn hat sich vom langjährigen Leiter der Pressestelle, Georg Schumacher, getrennt. Der Schritt erfolge in „bestem gegenseitigen Einvernehmen“, heißt es in einer Mitteilung. Schumacher ist bereits nicht mehr für das Unternehmen tätig. Zu den Gründen äußert man sich nicht. Dem Vernehmen nach hat der Vorstand auf einer Klausur am Wochenende entschieden, dass die Position neu besetzt werden soll.