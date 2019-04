Akku leer? : Rheinbahn testet Handy-Ladestationen an Haltestellen

Ein erster Test: Noah lädt bei einem Termin der Rheinbahn sein Handy als Erster an der Haltestelle Bilk-S auf. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf An drei Bus- und Bahnhaltestellen im Stadtgebiet können Fahrgäste jetzt beim Warten ihr Handy aufladen. Das mit der Firma Wall initiierte Angebot könnte nach einer Testphase ausgeweitet werden.

Die Rheinbahn testet ab sofort an drei ihrer Haltestellen USB-Ladestationen, mit denen Wartende ihr Handy aufladen können. Die Lademöglichkeiten mit je zwei USB-Buchsen wurden an der Bushaltestelle Bilk-S in Richtung Universität, am Ferdinand-Braun-Platz und an der Burgmüllerstraße installiert. Partner des Verkehrsunternehmens sind die Firma Wall, die die Düsseldorfer Haltestellenhäuschen unterhält, und das städtische Amt für Verkehrsmanagement. In den kommenden Monaten wird aufgezeichnet, wie oft die Ladestationen genutzt werden – um darüber zu entscheiden, ob das Projekt ausgeweitet werden soll und wo das sinnvoll ist.

Als Test-Haltestellen wurden bewusst drei unterschiedlich frequentierte Stationen gewählt, wie der Abteilungsleiter Planung Verkehrsanlagen der Rheinbahn, Andreas Ferlic, erklärt. So liegt die Bushaltestelle Bilk-S an einem stark frequentierten Gehweg, so dass die Ladestation hier auch von Passanten genutzt werden könnte, die keine Rheinbahnkunden sind. Am Ferdinand-Braun-Platz in Heerdt hält nur die Metrobus-Linie 2, die von morgens bis abends im 20-Minuten-Takt unterwegs ist. „Dort sind wir direkt am Vodafone-Campus und vermuten, dass viele technik-affine Fahrgäste ein- und aussteigen.“ Die Burgmüllerstraße ist ein Haltepunkt für diverse Bus-, U-Bahn- und Straßenbahn-Linien, hier herrscht eine dichter Takt, viele Menschen steigen um. Der Test kann also auch zeigen, an welcher Art von Haltestellen die USB-Stationen am meisten genutzt werden und ob bei sehr kurzen Wartezeiten überhaupt jemand sein Handy lädt.

Info Anbieter von WLan-Spots Wall Der Dienstleister betreibt in Düsseldorf neben den Haltestellenhäuschen auch mehr als öffentliche WLan-Spots, etwa an der Königsallee, der Schadowstraße und im Medienhafen. Services In vielen Städten betreibt das Unternehmen auch Informationsanlagen und Werbesäulen.

In Städten wie Istanbul oder Paris gibt es solche Lademöglichkeiten bereits. Dass der Bedarf dafür auch hier vorhanden ist, habe man aber sofort zum Start festgestellt, berichtet Ferlic. So waren am Haltestellenenhäuschen Bilk-S noch nicht einmal die Hinweis-Aufkleber angebracht, die das Vorhandensein der etwas versteckten USB-Buchsen anzeigen – da wurden schon die ersten Ladeaktivitäten gemessen. „Seit vergangener Woche waren es 38“, so Ferlic. In den rund 140 neueren Rheinbahn-Bussen, die in den vergangenen Jahren angeschafft wurden, gibt es an fast jedem Platz Ladebuchsen. Hier wird die Nutzung laut Ferlic nicht erfasst, Beobachtungen deuteten aber auf eine gute Nachfrage.

Von der Firma Wall wurden die Ladestationen designt und installiert, wie der Düsseldorfer Betriebsleiter

Mike Berkemeier erklärt. „Wichtig war, dass man daneben eine Sitzgelegenheit hat, dass die Stelle spritzwassergeschützt ist und möglichst sicher vor Vandalismusschäden.“