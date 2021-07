Nahverkehr in Düsseldorf : Rheinbahn kennt keine „Schwarzfahrer“ mehr

Nahverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Mehrere andere Verkehrsbetriebe haben den Begriff jüngst gestrichen, um Rassismus-Vorwürfe von vorne herein zu vermeiden. In Düsseldorf verschwand die Formulierung aber schon früher.

Die Rheinbahn hat den Begriff des „Schwarzfahrers“ aus ihrer Kommunikation gestrichen – sowohl intern als auch extern. „Auch wenn die Herkunft des Wortes ,Schwarzfahrer’ nichts mit der Diskriminierung einer Hautfarbe zu tun hat, haben wir uns zur Vermeidung von Irritationen dazu entschieden, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Entscheidung wurde aber nicht erst in der aktuellen Debatte gefällt.

Andere Verkehrsbetriebe hatten in den vergangenen Wochen mit ähnlichen Entscheidungen Schlagzeilen gemacht, beispielsweise die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe in München. In Düsseldorf ist das Prinzip aber bereits seit längerem eingeführt: Die Rheinbahn hatte sich zu diesem Schritt bereits im Frühjahr 2020 entschieden und setzt ihn seitdem um, wie die Sprecherin erklärte.