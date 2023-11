Nahverkehr in Düsseldorf Rheinbahn lässt Unfall-Bahn in Polen reparieren

Drei der Bahnen werden extern repariert, zwei in Aachen und eine bei Danzig. So werden Belastungsspitzen ausgeglichen. Die drei Bahnen haben laut des Rheinbahn-Sprechers sehr schwere Schäden, die einen hohen zeitlichen Instandsetzungsaufwand bedingen. Die Bahn, die in Danzig instandgesetzt wurde, werde in Kürze in Düsseldorf zurück erwartet.