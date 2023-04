Nahverkehr in Düsseldorf Nach Großbrand im Depot – Rheinbahn kauft wieder Elektrobusse

Zwei Jahre nach der Zerstörung von acht Elektrobussen bei einem Großbrand im Depot in Heerdt will die Rheinbahn die Fahrzeuge wieder neu beschaffen. Ein erstes Fahrzeug konnte Technik-Vorstand Michael Richarz, bereits in Empfang nehmen; insgesamt beträgt die Investitionssumme den Angaben zufolge rund 4,5 Millionen Euro. Eine europaweite Ausschreibung für 20 weitere Batteriebusse läuft.