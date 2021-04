38 Busse verbrannt : Rheinbahn fährt trotz Großbrand nach Fahrplan

Düsseldorf Die Ursache des Großbrands in Heerdt ist noch immer nicht geklärt. Die Rheinbahn erwartet keine Einschränkungen im Linienverkehr – muss aber noch nach Ersatz für die Zeit nach den Ferien suchen.

Die Kriminalpolizei macht zur Ursache des Großbrands auf dem Rheinbahn-Gelände in Heerdt weiterhin keine Angaben. Man ermittle „in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. In der Nacht zu Donnerstag war eine Abstellhalle für Busse in Brand geraten, 38 Fahrzeuge wurden zerstört. Der Schaden wird auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt.