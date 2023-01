Verkehr in Düsseldorf Rheinbahn erweitert Kapazität zur Fußball-EM

In rund anderthalb Jahren findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt, und fünf der Partien werden in der Arena in Düsseldorf ausgetragen. Da auch die Messe-Aktivitäten wieder anziehen, stellen sich Stadt und Rheinbahn auf eine Steigerung der Fahrgastkapazitäten der Stadtbahnlinie U78 ein. Daher soll die Zuglänge im Arena- und Messeverkehr von heute drei auf künftig vier Wagen (Zuglänge dann rund 115 Meter) erhöht werden.