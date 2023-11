Mehr Fahrten und ein Gepäckbus Rheinbahn erweitert Angebot in der Weihnachtszeit

Die Rheinbahn erwartet volle Adventswochenenden – vor allem in der Düsseldorfer Innenstadt. Das Verkehrsunternehmen bietet deshalb auch in diesem Jahr wieder mehr Fahrten auf einigen Linien an. Um die Autos aus der Stadt zu bekommen, wird es auch wieder ein Park-and-Ride-Angebot am Flughafen geben. Auch der Gepäckbus soll wieder eingesetzt werden, wie es in einer Mitteilung heißt.