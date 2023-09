Düsseldorfer Blumenbüdchen Rheinbahn gibt neuen Pächter bekannt

Erst Bienen, jetzt Blumen: Der Mitbegründer der Ingwer-Limo „Bat Bee“ (Fledermaus-Biene), Niclas Rehmann (32), übernimmt das Blumenbüdchen am Barbarossaplatz. Ab Mitte November will der Unternehmer einen Concept Store eröffnen, in dem es Blumen, Kaffee und Snacks gibt.

„Ich bin in den vergangenen Jahren so oft an dem Büdchen vorbeigelaufen und habe mich total in das Gebäude verliebt. Es atmet so viel Geschichte“, zitiert die Rheinbahn Rehmann in einer Mitteilung vom Freitag.