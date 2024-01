EM 2024 in Düsseldorf Teilnehmer-Nationen der Euro 2024 werden auf Zügen wilkommen geheißen

Bislang sind vier der Bahnen bereits fertig beklebt und im Einsatz. Bis Ende März werden auch die weiteren Züge mit den Willkommensgrüßen unterwegs sein – die letzten nach den noch offenen Play-off-Spielen. So treten am 21. und 26 März insgesamt zwölf Nationen zu den Play-offs an, um sich die letzten drei Tickets für die Teilnahme an dem Turnier zu sichern. Fünf Spiele der Euro 2024 werden in Düsseldorf ausgetragen, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale. Bei den Gruppenspielen treten unter anderem Österreich, Frankreich und Spanien in der Landeshauptstadt an. Das Turnier beginnt am 14. Juni in München, das Finale wird einen Monat später in Berlin ausgetragen.