Interview mit Aufsichtsratschef Hartnigk : „Wir-Gefühl der Rheinbahn hat gelitten“

Interview Düsseldorf Die Düsseldorfer Rheinbahn hat ihr Angebot ausgebaut, aber das erhoffte Wachstum an Fahrgästen ist ausgeblieben. Aufsichtsratschef Andreas Hartnigk (CDU) über seine Ideen für einen Kurswechsel, die Folgen von Corona – und warum er Autofahrer trotz aller Klimaziele nicht benachteiligen will.

Herr Hartnigk, Sie haben den Vorsitz des Rheinbahn-Aufsichtsrats vom abgewählten Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) übernommen, der den Aufsichtsrat in den sechs Jahren seiner Amtszeit geleitet hatte. Was wollen Sie anders machen?

Hartnigk Wir sind schon seit Dezember dabei. Es ist mir wichtig, das Wir-Gefühl bei der Rheinbahn zu verbessern. Das hat unter meinem Vorgänger gelitten. Ich führe dafür intensive Gespräche mit Betriebsrat und Vorstand und stehe auch schon mal morgens um 4 Uhr auf einem Betriebshof, um einen Blick in die Werkstätten zu werfen. Außerdem müssen wir natürlich über die Verkehrswende in unserer Stadt sprechen.

In der Zeit von Thomas Geisel zwischen 2014 und 2020 hat die Rheinbahn ihr Angebot enorm ausgeweitet. Es gibt neue Linien und auf vielen Strecken einen engeren Takt, vor allem am Abend und am Wochenende.

Hartnigk Darum geht es nicht. Wir müssen besser schauen, wie und wo die Kapazitäten eingesetzt werden. Ein Beispiel: Die Linie U79 ist am Morgen teilweise so überfüllt, dass Fahrgäste nicht mehr hineinkommen. Andererseits gibt es Strecken mit einer sehr geringen Auslastung. An der einen Stelle müsste die Rheinbahn mehr tun, an anderen Stellen wäre es dafür völlig in Ordnung, wenn Bus oder Bahn zum Beispiel alle 15 statt 10 Minuten kommen.