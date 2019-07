Nach Rheinbad-Räumung : Sicherheitspersonal in Düsseldorfer Bädern wird aufgestockt

Düsseldorf Nach dem aggressiven Auftreten von Badegästen Ende Juni soll das Sicherheitspersonal in mehreren Düsseldorfer Bädern aufgestockt werden. Im Rheinbad ist dies bereits der Fall.

Die Bädergesellschaft setzt nicht nur im Rheinbad, sondern auch in weiteren Frei- und Hallenbädern einen Security-Dienst ein. Dies hat der Aufsichtsrat am Mittwoch in einer Sondersitzung beschlossen.

Im Rheinbad sowie im anderen geöffneten Freibad in Lörick wird künftig Sicherheitspersonal eingesetzt, dazu im Freizeitbad Düsselstrand und im Familienbad Niederheid. In den Freibädern wird der Einsatz abhängig vom Wetter gemacht, in den beiden Hallenbädern wird die Security in den Sommerferien und am Wochenende eingesetzt.