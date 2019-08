Rechtsgesinnte wollten ins Schwimmbad : Wieder Polizeieinsatz am Düsseldorfer Rheinbad

Düsseldorf Zum vierten Mal seit Ende Juni gab es am Sonntag einen Polizeieinsatz am Düsseldorfer Rheinbad. Zehn Streifenwagen fuhren vor, als 50 Männer der rechten Bruderschaft Deutschland in das Bad wollten.

Der furchtbare Tod eines achtjährigen Jungen in Frankfurt mobilisiert die rechte Szene in Deutschland. Am Samstag fand dazu auch in Düsseldorf eine Mahnwache von Rechtsgesinnten am Hauptbahnhof statt. Rund 50 Personen, die nach Informationen unserer Redaktion Mitglieder und Sympathisanten der „Bruderschaft Deutschland“ sind, wollten aber auch am Sonntag ein Zeichen setzen und schauen, ob im Rheinbad alles in Ordnung ist. Sie fuhren zu dem Bad und begehrten Einlass. Dazu kam es jedoch nicht. Der städtische Ordnungsdienst rief die Polizei, die Gruppe verzog sich. Es wurden Personalien aufgenommen.