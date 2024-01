Pegel bei 7,80 Metern in Düsseldorf Rhein-Hochwasser erreicht Höhepunkt und wird zur Attraktion

Ein Spaziergang am Düsseldorfer Rheinufer von der Altstadt zum Landtag – das verhinderte Deutschlands längster Fluss am Samstag höchstpersönlich. Mit einem Pegelstand von 7,80 Metern war der Rhein am Dreikönigstag auf den höchsten Stand dieses Winters gestiegen. Bei dieser Marke bleibt der Bereich an den Kasematten nahe der Rheintreppe gerade noch trocken. Aber das Ufer an der Wiese unterhalb der Kniebrücke wurde überschwemmt und damit zu einer „Hochwasser-Attraktion“.