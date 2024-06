Spontanaktion von Düsseldorf nach Madrid Pilot chartert Flugzeug – „Rhein Fire“ fliegt mit Fans zum Spanien-Spiel

Dass er vom Condor-Geschäftsführer unterstützt wird und tatsächlich eine Maschine bekommt, freut Altenhofen und macht ihn stolz. Es war wohl auch Glück und Geschick. Und entgehen lassen wollte er es sich nicht. Seit über 30 Jahren ist Peter Altenhofen bei der Condor-Airline, doch das Langstreckenflugzeug des Typen A330, was er sonst fliegt, bekam er wegen der Hauptsaison nicht. Alle seien im Einsatz. Dazu müsse der Flieger in Madrid für eine Nacht parken. „Sonst hätte ich meine Tochter selbst geflogen“, sagt er. Doch es gehe ein Traum in Erfüllung und es sei „irre“, dass er es wirklich arrangieren konnte. „Es ist auch eine Wertschätzung meines Arbeitgebers.“ Falls es mit Condor nicht geklappt hätte, war der Pilot noch mit zwei anderen Airlines im Gespräch. Aber mit der 54 Meter langen Boeing ist mit circa 270 Sitzen genug Platz für alle. Peter Altenhofen fliegt seine Tochter zwar nicht persönlich. Den Kapitän kennt er allerdings gut, war er doch knapp zehn Jahre sein Co-Pilot.