Über 6000 Teilnehmende beim sechsten RhineCleanUp Day Düsseldorf Freiwillige fischen Müll und eine Schiffstoilette aus dem Wasser

Sarah und Robert waren mit ihren Kindern schon zum zweiten Mal dabei. „Wir verbinden unseren Familienausflug mit dem CleanUp“, erzählte Sarah, während Ava (6) und Jacob (3) schon fleißig mit den langen Holzgreifern hantierten, die wie überdimensionierte Grillzangen aussehen. Papier und Zigarettenstummel kamen in kleine Eimerchen, größere Fundstücke packten Mama und Papa in die Müllsäcke. Die Motivation aller war am Samstagvormittag trotz der hohen Temperaturen groß. Auch Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) war in seine Gummistiefel gestiegen und packte ordentlich mit an.