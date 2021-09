Rezension von „Grenzgänger“ : Was Düsseldorfs Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel über seine Amtszeit schreibt

Düsseldorf Der frühere Düsseldorfer Oberbürgermeister hat ein Buch mit Erinnerungen an seine Amtszeit veröffentlicht. Geisel sieht sich als fleißigen Quereinsteiger, der mit dem politischen Betrieb zu kämpfen hatte – und hat eine erstaunliche Erklärung für seine Abwahl.

Das war sicher Musik in den Ohren des Autors. Auf 360 Seiten schildert Geisel seine Erinnerungen an sechs Jahre OB-Amt. Oder besser: Er versucht – ganz Manager – eine Bilanz, wo er seine Agenda umsetzen konnte. Es gibt Kapitel zu Wohnungsbau und Verkehr, zu Kultur und Krisen, zu Kitas und Stadtplanung. Geisel erinnert sich an seine Aktivitäten, streut Anekdoten ein und äußert sich allgemein zum Thema. Wer auf Enthüllungen gehofft hat, wird enttäuscht: Es geht dem Autor hier zumindest über weite Teile ums Politische. Dazu kommen ein paar Gedanken über das Familienleben mit 100-Stunden-Woche – und eine handvoll Stellen, in der er persönlich wird, etwa, wenn er unvermittelt und ziemlich unnötig über die Kündigung von Jetzt-Wieder-Stadtsprecherin Kerstin Jäckel plaudert – offenbar hat Geisel noch nicht mit allen Konflikten seiner Amtszeit abgeschlossen.