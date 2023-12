Bundeskartellamt erteilt Freigabe Rewe verhandelt an der Kö über die Rettung von Real in Heerdt

Diese Entscheidung ist eine große Erleichterung für die Belegschaft des XXL-Supermarktes in Heerdt. „Das wäre für uns alle richtig klasse“, sagt der örtliche Betriebsratschef am Telefon. Denn wenn Rewe übernehmen würde, wäre das geplante Ende der Filiale vom Tisch. Ende November hatte das insolvente Unternehmen „Mein Real“ offiziell verkündet, dass 45 der insgesamt 63 deutschen Filialen Ende März geschlossen werden – darunter auch der Markt in Düsseldorf. Das kam überraschend, weil die zweigeschossige Fläche in Heerdt gerade für mehrere Millionen Euro komplett umgebaut wurde. Warum Rewe jetzt doch noch Interesse an dem Standort hat, will das Unternehmen „aufgrund laufender Verhandlungen“ nicht verraten.