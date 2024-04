„The Last Kumite“ Düsseldorfer dreht Retro-Kampffilm mit Hollywood-Stars

Im Studio von Sean David Lowe wird schnell klar, dass er für Filme brennt. Eine große Wand hängt voll mit Filmplakaten unterschiedlichster Genres und Erscheinungsjahre. Dass es ihn nun in die Filmbranche verschlagen hat, sollte also eigentlich keine Überraschung sein. Und doch war es eine Mischung aus Zufall und seinem Ehrgeiz, die dazu führte, dass Lowe in wenigen Wochen den Film „The Last Kumite“ veröffentlichen wird.