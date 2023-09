Düsseldorfer Abfallwirtschaft Was mit unserem Müll passiert

Düsseldorf · Aus dem Auge, aus dem Sinn – das dürften sich die meisten Menschen denken, wenn sie ihren Müll entsorgen. Aber wo kommt der Hausmüll in Düsseldorf hin, was wird verbrannt und was wiederverwertet?

18.09.2023, 13:17 Uhr

Katja Kleckers ist auf dem Recyclinghof Flingern für den Bereich Schadstoffe und Farben zuständig. Foto: Döring, Olaf (od)

Von Christopher Trinks

Wer morgens in der Innenstadt den Müllwerkern der Awista bei der Abholung begegnet, kann dabei eine Rarität im Einsatz beobachten. Wie Curling-Steine schieben sich die orangegekleideten Mitarbeiter alte, runde Tonnen zu, in denen sich der Restmüll befindet. Relikte der Vergangenheit, die es ähnlich der dreiphasigen Fußgänger-Ampeln außerhalb von Düsseldorfs Straßen fast nirgendwo mehr gibt.